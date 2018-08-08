Пожары в Португалии: количество пострадавших возросло до 32 человек
Количество пострадавших от природных пожаров, которые бушуют в Португалии, возросло до 32 человек.
Об этом сообщает Publico, передает УНН.
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"Сейчас количество раненых выросло до 32, сообщается об одном серьезно раненном человеке, которого доставили в Лиссабон", – говорится в сообщении.
Представительница национального ведомства по гражданской защите Патриция Гаспар сообщила, что помимо 32 раненых еще 181 человек были перемещены из-за пожаров.
По ее словам, по состоянию на утро ситуация на местах стала "более стабильной", чем во вторник вечером, и заявила о "хорошем прогрессе", достигнутом в борьбе с огнем, отмечает Jornal de Noticias.
Напомним, Посольство Украины в Португалии рекомендует украинцам пока воздержаться от поездок в горную лесную местность в туристических регионах страны в связи с масштабным пожаром.