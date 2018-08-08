Пожежі у Португалії: кількість постраждалих зросла до 32 осіб

Кількість постраждалих від природних пожеж, які вирують у Португалії, зросла до 32 осіб.

Про це повідомляє Publico, передає УНН.

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"Наразі кількість поранених зросла до 32, повідомляється про одну серйозно поранену людину, яку доставили до Лісабона", – йдеться в повідомленні.

Представниця національного відомства з цивільного захисту Патриція Гаспар повідомила, що крім 32 поранених ще 181 особу було переміщено через пожежі.

За її словами, станом на ранок ситуація на місцях стала "більш стабільною", ніж у вівторок ввечері, і заявила про "хороший прогрес", досягнутий у боротьбі з вогнем, зазначає Jornal de Noticias.

Нагадаємо, Посольство України в Португалії рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до гірської лісової місцевості у туристичних регіонах країни у зв'язку з масштабною пожежею.