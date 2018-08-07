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МЗС не рекомендує українцям відвідувати Португалію: названо причину

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Українцям рекомендують не їхати в Португалію через пожежі
Українцям рекомендують не їхати в Португалію через пожежі / Фото з Twitter

Посольство України у Португалії рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до гірської лісової місцевості у туристичних регіонах країни у зв'язку з масштабною пожежею.

Про це повідомляє прес-служба диппредставництва.

У зв’язку зі стихійною масштабною пожежею в гірській місцевості поблизу селища Моншік та на придорожніх ділянках між даним селищем та містом Портімау (туристичний регіон Португалії – Алгарве), яка продовжує нести загрозу місцевому населенню та відпочиваючим в даному регіоні туристам, а також – існуванням підвищеної ймовірності виникнення пожеж у центральній та північній частинах країни Посольство України в Португальській Республіці рекомендує громадянам України утриматися від відвідування лісової місцевості в зазначеному регіоні до стабілізації ситуації,
– йдеться у повідомленні.

Також, у посольстві з посиланням на Національну службу цивільного захисту Португалії наголосили, що через посилення вітру 7 серпня існує загроза поширення вогню на туристичний район поблизу Портімау (округ Фару).

Читайте також: В Іспанії спалахнули масштабні лісові пожежі

"Громадянам України, які перебувають у цьому районі, слід уважно стежити за повідомленнями місцевих служб, в тому числі шляхом розсилання попереджувальних смс-повідомлень, про розвиток ситуації та виконувати інструкції пожежно-рятувальних служб", – зазначили у відомстві.

Тому, у посольстві просять українців бути обачними та повідомляти про виникнення пожеж або потрапляння в небезпечну ситуацію, передусім, португальські пожежно-рятувальні служби за номером 112.

"У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров’ю громадянам України слід звертатися на "гарячу лінію" Посольства України в Португальській Республіці за номером телефону: +351 965 088 115, адреса електронної пошти [email protected], або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти [email protected]", – повідомили у посольстві.

Департамент консульської служби України також оприлюднив у Twitter телефон українського консула у Португалії +351 965 088 115.

Нагадаємо, у популярному курортному регіоні Португалії Алгарве вирують лісові пожежі. Їх намагаються загасити понад тисяча вогнеборців. Внаслідок стихії вже постраждали 44 людини, ще сотні осіб – евакуювали з будинків та готелів.

Теги: Новини України Португалія МЗС України Пожежа
Джерело: 24 Канал
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