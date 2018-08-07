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МИД не рекомендует украинцам посещать Португалию: названа причина

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Украинцам рекомендуют не ехать в Португалию из-за пожара
Украинцам рекомендуют не ехать в Португалию из-за пожара / Фото из Twitter

Посольство Украины в Португалии рекомендует украинцам пока воздержаться от поездок в горную лесную местность в туристических регионах страны в связи с масштабным пожаром.

Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

В связи со стихийным масштабным пожаром в горной местности вблизи поселка Моншик и на придорожных участках между данным поселком и городом Портимао (туристический регион Португалии – Алгарве), который продолжает нести угрозу местному населению и отдыхающим в данном регионе туристам, а также существованием повышенной вероятности возникновения пожаров в центральной и северной частях страны Посольство Украины в Португальской Республике рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения лесной местности в указанном регионе до стабилизации ситуации,
– говорится в сообщении.

Также, в посольстве со ссылкой на Национальную службу гражданской защиты Португалии отметили, что из-за усиления ветра 7 августа существует угроза распространения огня на туристический район вблизи Портимао, округ Фару.

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"Гражданам Украины, которые находятся в этом районе, следует внимательно следить за сообщениями местных служб, в том числе путем рассылки предупредительных смс-сообщений, о развитии ситуации и выполнять инструкции пожарно-спасательных служб", – отметили в ведомстве.

Поэтому, в посольстве просят украинцев быть осторожными и сообщать о возникновении пожаров или попадании в опасную ситуацию, прежде всего, португальским пожарно-спасательным службам по номеру 112.

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Португальской Республике по номеру телефона: +351 965 088 115 адрес электронной почты [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты [email protected]", – сообщили в посольстве.

Департамент консульской службы Украины также обнародовал в Twitter телефон украинского консула в Португалии +351 965 088 115.

Напомним, в популярном курортном регионе Португалии Алгарве бушуют лесные пожары. Их пытаются потушить больше тысячи пожарных. В результате стихии уже пострадали 44 человека, еще сотни человек – эвакуировали из домов и отелей.

Теги: Новости Украины Пожар МИД Украины Португалия
Источник: 24 Канал
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