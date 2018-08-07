В Португалии бушуют масштабные лесные пожары: уже пострадали 44 человека

Лесные пожары в популярном курортном регионе Португалии Алгарве не прекращаются. Более тысячи пожарных пытаются потушить пламя. В результате стихии пострадали 44 человека. Еще сотни человек – эвакуировали из домов и отелей.

Отметим, что в Португалии уже долгое время не спадает жара. Температура воздуха достигает 46°C.

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Сейчас известно, что в течение ночи было эвакуировано около двух тысяч человек.

В социальной сети Twitter посетители и жители курортного региона Алмарге публикуют ужасные фото и видео пожаров.

"Вы никогда не знаете насколько есть сильными! Спасибо всем пожарным, которые борются с этим ужасным огнем в Алгарве ", – говорится в сообщении Марии Фрагата.

You Never Know How Strong You Are Until Being Strong Is The Only Choise You Have! THANK YOU to all the firemen fighting this terrible fire in #Monchique #Algarve OBRIGADA Bombeiros de #Portugal pic.twitter.com/54xyqMGywQ — Maria José Fragata (@maria_fragata) 6 серпня 2018 р.

Более 100 португальских волонтеров и сотрудников Красного Креста, а также 11 машин скорой помощи реагируют на ситуацию в Алгарве, где получили ранения 44 человека.

"Вчера был ужас", – говорится в посте пользователя сети Руди.

Климатический центр в Португалии опубликовал фото из космоса относительно положения и количества пожара лесов и заповедников вокруг Алгарве.

Фото с космоса по ситуации с лесными пожарами в Португалии

Напомним, на севере Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь унес уже 7 жизней. Огонь выжег значительно большую площадь, чем когда-либо ранее.