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В Португалии бушуют масштабные лесные пожары: уже пострадали 44 человека

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Лесные пожары в Португалии
Лесные пожары в Португалии / Фото из соцсетей

Лесные пожары в популярном курортном регионе Португалии Алгарве не прекращаются. Более тысячи пожарных пытаются потушить пламя. В результате стихии пострадали 44 человека. Еще сотни человек – эвакуировали из домов и отелей.

Отметим, что в Португалии уже долгое время не спадает жара. Температура воздуха достигает 46°C.

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Сейчас известно, что в течение ночи было эвакуировано около двух тысяч человек.

В социальной сети Twitter посетители и жители курортного региона Алмарге публикуют ужасные фото и видео пожаров.

"Вы никогда не знаете насколько есть сильными! Спасибо всем пожарным, которые борются с этим ужасным огнем в Алгарве ", – говорится в сообщении Марии Фрагата.

Более 100 португальских волонтеров и сотрудников Красного Креста, а также 11 машин скорой помощи реагируют на ситуацию в Алгарве, где получили ранения 44 человека.

"Вчера был ужас", – говорится в посте пользователя сети Руди.

Климатический центр в Португалии опубликовал фото из космоса относительно положения и количества пожара лесов и заповедников вокруг Алгарве.Фото з космосу щодо ситуації з лісовими пожежами в Португалії
Фото с космоса по ситуации с лесными пожарами в Португалии

Напомним, на севере Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь унес уже 7 жизней. Огонь выжег значительно большую площадь, чем когда-либо ранее.

Теги: Жертвы Пожар Стихийный бедствия Португалия
Источник: 24 канал
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