В Португалии бушуют масштабные лесные пожары: уже пострадали 44 человека
Лесные пожары в популярном курортном регионе Португалии Алгарве не прекращаются. Более тысячи пожарных пытаются потушить пламя. В результате стихии пострадали 44 человека. Еще сотни человек – эвакуировали из домов и отелей.
Отметим, что в Португалии уже долгое время не спадает жара. Температура воздуха достигает 46°C.
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Сейчас известно, что в течение ночи было эвакуировано около двух тысяч человек.
В социальной сети Twitter посетители и жители курортного региона Алмарге публикуют ужасные фото и видео пожаров.
"Вы никогда не знаете насколько есть сильными! Спасибо всем пожарным, которые борются с этим ужасным огнем в Алгарве ", – говорится в сообщении Марии Фрагата.
Более 100 португальских волонтеров и сотрудников Красного Креста, а также 11 машин скорой помощи реагируют на ситуацию в Алгарве, где получили ранения 44 человека.
"Вчера был ужас", – говорится в посте пользователя сети Руди.
Климатический центр в Португалии опубликовал фото из космоса относительно положения и количества пожара лесов и заповедников вокруг Алгарве.
Фото с космоса по ситуации с лесными пожарами в Португалии
Напомним, на севере Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь унес уже 7 жизней. Огонь выжег значительно большую площадь, чем когда-либо ранее.