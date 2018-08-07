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У Португалії вирують масштабні лісові пожежі: вже постраждали 44 людини

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Лісові пожежі в Португалії
Лісові пожежі в Португалії / Фото з соцмережі

Лісові пожежі у популярному курортному регіоні Португалії Алгарве не припиняються. Понад тисяча вогнеборців намагаються приборкати полум'я. Внаслідок стихії постраждали 44 людини. Ще сотні осіб – евакуювали з будинків та готелів.

Зазначимо, що в Португалії вже тривалий час не спадає спека. Температура повітря сягає 46°C.

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Наразі відомо, що протягом ночі було евакуювано близько двох тисяч людей. 

У соціальній мережі Twitter відвідувачі та жителі курортного регіону Алгарве поблікують жахливі фото та відео пожеж.

"Ви ніколи не знаєте наскільки є сильними! Дякую всім пожежникам, що борються з цим жахливим вогнем у Алгарве", – йдеться в повідомленні Марії Фрагата.

Понад 100 португальських волонтерів та працівників Червоного Хреста, а також 11 машин швидкої допомоги реагують на ситуацію в Алгарве, де отримали поранення 44 людей.

"Вчора був жах", – йдеться в пості користувача мережі Руді.

Кліматичний центр в Португалії опублікував фото з космосу щодо положення і кількості пожежі лісів та заповідників навколо Алгарве.

Фото з космосу щодо ситуації з лісовими пожежами в Португалії
Фото з космосу щодо ситуації з лісовими пожежами в Португалії

Нагадаємо, на півночі Каліфорнії, що у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь забрав вже 7 життів. Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше.

Теги: Жертви Португалія Стихійні лиха Пожежа
Джерело: 24 канал
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