У Португалії вирують масштабні лісові пожежі: вже постраждали 44 людини
Лісові пожежі у популярному курортному регіоні Португалії Алгарве не припиняються. Понад тисяча вогнеборців намагаються приборкати полум'я. Внаслідок стихії постраждали 44 людини. Ще сотні осіб – евакуювали з будинків та готелів.
Зазначимо, що в Португалії вже тривалий час не спадає спека. Температура повітря сягає 46°C.
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Наразі відомо, що протягом ночі було евакуювано близько двох тисяч людей.
У соціальній мережі Twitter відвідувачі та жителі курортного регіону Алгарве поблікують жахливі фото та відео пожеж.
"Ви ніколи не знаєте наскільки є сильними! Дякую всім пожежникам, що борються з цим жахливим вогнем у Алгарве", – йдеться в повідомленні Марії Фрагата.
Понад 100 португальських волонтерів та працівників Червоного Хреста, а також 11 машин швидкої допомоги реагують на ситуацію в Алгарве, де отримали поранення 44 людей.
"Вчора був жах", – йдеться в пості користувача мережі Руді.
Кліматичний центр в Португалії опублікував фото з космосу щодо положення і кількості пожежі лісів та заповідників навколо Алгарве.
Фото з космосу щодо ситуації з лісовими пожежами в Португалії
Нагадаємо, на півночі Каліфорнії, що у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь забрав вже 7 життів. Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше.