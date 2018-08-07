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В Испании вспыхнули масштабные лесные пожары

20 Читати новину українською
Лесные пожары в Испании
Лесные пожары в Испании / https://elpais.com/

В испанском муниципалитете Льючент 6 июня вспыхнули лесные пожары. Из-за них эвакуировали уже 2500 местных жителей.

Об этом сообщает издание "El Pais".

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Наиболее вероятной причиной пожара является молния.

Из-за облаков дыма власть решила эвакуировать 2500 жителей трех городков неподалеку. Их разместили в спортивном центре Льючента.

Пожары уже уничтожили 1500 гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. Для ликвидации привлекли 600 пожарных и солдат военного подразделения, созданного для борьбы с чрезвычайными ситуациями. Правительство Испании и региональные власти предоставили для ликвидации стихии 22 вертолета и небольшие самолеты.

Напомним, на севере Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь унес уже 7 жизней. Огонь выжег значительно большую площадь, чем когда-либо ранее.

Теги: Чрезвычайное происшествие Пожар
Источник: 24 канал
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