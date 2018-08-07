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В Іспанії спалахнули маштабні лісові пожежі

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Лісові пожежі в Іспанії
Лісові пожежі в Іспанії / https://elpais.com/

В іспанському муніципалітеті Льючент 6 червня спалахнули лісові пожежі. Через них евакуювали вже 2500 місцевих жителів.

Про це повідомляє видання "El Pais".

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Найбільш ймовірною причиною пожежі є блискавка.

Через хмари диму влада вирішила евакуювати 2500 жителів трьох містечок неподалік. Їх розмістили в спортивному центрі Льючента.

Пожежі вже винищили 1500 гектарів лісу та сільськогосподарських угідь. Для ліквідації залучили 600 пожежників та солдатів військового підрозділу, створеного для боротьби з надзвичайними ситуаціями. Уряд Іспанії і регіональна влада надали для ліквідації стихії 22 гелікоптери і невеликі літаки.

Нагадаємо, на півночі Каліфорнії, що у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь забрав вже 7 життів. Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше.

Теги: Пожежа Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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