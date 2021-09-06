Я убежден, что восстанавливать в этом же здании тот же, что был, "дом органной музыки", то есть недо-концертный зал и недо-храм, было бы грубой, даже трагической ошибкой.

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А если это вопрос открытый – на что именно люди и организации сейчас жертвуют деньги?

На реставрацию того же органа в алтарной части храма, куда вот так впихнуть орган могла только советское атеистическая государство?

Или на реставрацию храмового здания? А это здание, все же, передадут церкви? А если передадут, то после или вместо реставрации за счет пожертвований?

Или эти деньги все же пойдут на обустройство Национального дома органной и камерной музыки Украины в другом, отдельном помещении? Но осознают ли такую ​​перспективу "жертвователи"?

Иными словами, на что именно люди жертвуют – на восстановление "дома музыки" или восстановления храма? Вопрос, по чисто объективным причинам, сейчас открыт. И будет открыт, пока власть не поставит здесь точки над "і". Но пока она явно не торопится это делать – то ли из-за несостоятельности, то ли из-за намерений ( "вы нам дайте деньги, а на что вы их дали – мы потом разберемся").

Не по-человечески получается. Кто-то искренне жертвует, а кто-то уже готов этой искренностью манипулировать.