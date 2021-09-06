Я переконаний, що відновлювати у цій же будівлі той же, що був, "будинок органної музики", тобто недо-концертний зал і недо-храм, було б грубою, навіть трагічною помилкою.

До теми Українські бізнесмени зібрали 18 мільйонів на відновлення костелу Миколая

А якщо це питання відкрите – на що саме люди і організації зараз жертвують гроші?

На реставрацію того ж таки оргáну у вівтарній частині храму, куди отак втулити оргáн могла лише радянська атеїстична держава?

Чи, може, на реставрацію храмової будівлі? А цю будівлю, все ж таки, передадуть церкві? А якщо передадуть, то після чи замість реставрації коштом пожертвувань?

Чи, може, ці гроші все ж таки підуть на облаштування Національного будинку органної та камерної музики України в іншому, окремому приміщенні? Але чи усвідомлюють таку перспективу "жертвувателі"?

Іншими словами, на що саме люди жертвують – на відновлення "будинку музики" чи відновлення храму? Питання, з суто об'єктивних причин, зараз відкрите. І буде відкрите, поки влада не поставить тут крапки над "і". Але наразі вона явно не квапиться це робити – чи то від неспроможності, чи то від наміру ("ви нам дайте гроші, а на що ви їх дали – ми потім розберемося").

Не по-людськи виходить. Хтось щиро жертвує, а хтось вже готовий цією щирістю маніпулювати.