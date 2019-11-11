Пожизненно заключенный хотел добиться освобождения из-за клинической смерти: решение суда

В США осужденный пожизненно утверждал, что должен выйти на свободу, поскольку уже отбыл наказание. Ведь оно предусматривает заключение до момента смерти, а несколько лет назад он пережил остановку сердца и ненадолго "умер".

Соответствующий иск Бенджамин Шрайбер подал еще в 2018 году. Районный суд отказал заключенному, но его адвокаты обжаловали это решение и подали апелляцию, сообщает BBC.

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Шрайбера приговорили к пожизненному лишению свободы в 1996 году в штате Айова из-за убийства. Его приговор не предусматривает права условно-досрочного освобождения.

В 2015 году у мужчины из-за камней в почках развилось заражение крови. Осужденный пережил остановку сердца, однако врачам удалось его спасти. Полностью пройдя реабилитацию, Шрайбер вернулся в тюрьму.

В своем иске он отметил, что реанимация прошла против его воли. По мнению Шрайбера, его временная "смерть" означает, что наказание является технически завершенным. Судьи заявили, что несмотря на оригинальность обращения, аргументы узника не слишком убедительны.

Мол, он собственноручно подписал юридические документы по этому делу, поэтому вряд ли можно считать его умершим. Апелляционный суд отказал Шрайберу и отметил: его приговор не закончится, пока судмедэксперты не констатирует его смерть.