Довічно ув'язнений хотів домогтися звільнення через клінічну смерть: рішення суду

У США засуджений довічно стверджував, що повинен вийти на свободу, оскільки вже відбув покарання. Адже воно передбачає ув'язнення до моменту смерті, а кілька років тому він пережив зупинку серця і ненадовго "помер".

Відповідний позов Бенджаміна Шрайбер подав ще у 2018 році. Районний суд відмовив в'язню, але його адвокати оскаржили це рішення й подали апеляцію, повідомляє BBC.

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Шрайбера засудили до довічного позбавлення волі у 1996 році у штаті Айова – через вбивство. Його вирок не передбачає права умовно-дострокового звільнення.

У 2015 році у чоловіка через камені у нирках розвинулося зараження крові. Засуджений пережив зупинку серця, проте лікарям вдалося його врятувати. Повністю пройшовши реабілітацію, Шрайбер повернувся до в'язниці.

У своєму позові він зазначив, що реанімація відбулася проти його волі. На думку Шрайбера, його клінічна смерть означає, що покарання є технічно завершеним. Судді ж заявили, що попри оригінальність звернення аргументи в'язня є не надто переконливими.

Мовляв, він власноруч підписав юридичні документи у цій справі, тож навряд чи можна вважати його мертвим. Апеляційний суд відмовив Шрайбер і наголосив: його вирок не закінчиться, доки судмедексперт не констатує його смерть.