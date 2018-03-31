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Пожизненно заключенный женился в исправительной колонии в Харькове: видео

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В Харькове появилась семья, глава которой заключенный пожизненно. Подобные браки – вещь довольно редкая, на Харьковщине это только второй случай. Мужчине 38 лет, половину своей жизни он провел в тюрьме.

Пара женится в камере. Жених отбывает наказание в Темновской исправительной колонии. Но обмену кольцами не мешают даже решетки. Хотя жениху придется снять свою сразу после церемонии. Носить украшения заключенным запрещено.

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Владимиру и Ирине по 38 лет. Ровно половину своей жизни – жених в тюрьме, более того – мужчина пожизненно заключенный. Но несмотря ни на что, пара обручилась. И уже законный муж рассказывает об их первой встрече. Это произошло в электричке.

"Я когда увидел Ирину сразу понял, что она станет моей женой", – отметил Владимир.

Тогда в 1999 свадьбе состояться было не суждено. Владимира арестовали за двойное убийство и приговорили к пожизненному заключению. Ирина же осталась с маленьким ребенком на руках. Их дороги разошлись на целых 12 лет. Опять их свела дочь Дарья. Когда девушка впервые увидела отца, ей было 15.

Во второй раз сердце Ирины Владимир завоевывал несколько лет. И трижды предлагал выйти за него замуж.

"Мне пришлось несколько раз делать ей предложение руки и сердца, но она согласилась. Мы снова вместе", – отметили молодожены.

Браки, когда один из партнеров приговорен к пожизненному, довольно редки. Говорят работники колонии.

Это второй случай. Конечно, это не свобода, короткие свидания у них раз в месяц, длинные – раз в 2 месяца. Телефоны без ограничений в течение 15 минут. Письма они могут писать сколько хотят,
– отметил начальник сектора максимального уровня безопасности Темновской исправительной колонии Сергей Шульга.

После официальной церемонии Ирина и Владимир пробудут все выходные вместе. Это будет первое их аж двухдневное свидание за 19 лет. Мужчина со временем получит право просить помилования. Уверяет: обязательно этим воспользуется, чтобы его семейная жизнь не ограничивалась стенами исправительного учреждения.

Теги: Новости Украины Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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