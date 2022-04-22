Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире 24 канала.

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"Не хочется говорить сейчас это слово "модно", потому что оно отводит к сфере селебрити, развлечений, но сейчас действительно модно быть в Украине", – рассказал советник главы ОПУ.

Из-за трагических событий внимание мира теперь приковано к нашему государству. Как отметил Лещенко, вопрос Украины стал важным для ряда мировых политических лидеров.

Они знают, если они появятся в Киеве, если пожмут руку Зеленскому, это им даст максимальный бонус в их странах,

– отметил журналист.

Как рассказал Лещенко, такая формулировка несколько цинична, но именно поэтому и в Украине их ждут "не с пустыми руками".

"Либо у вас есть гуманитарная миссия освободить Мариуполь, либо создать зеленый коридор, либо привезти оружие, либо сделать другие шаги, которые нам сейчас нужны. Это такая взаимная политическая деятельность", – добавил советник главы ОПУ.

Напомним, что 21 апреля в Киев прибыли премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Они встретились с Владимиром Зеленским и обсудили дальнейшее сотрудничество.

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