Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі 24 каналу.

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"Не хочеться казати зараз це слово "модна", бо воно відводить до сфери селебріті, розваг, але зараз справді модно бути в Україні", – розповів радник глави ОПУ.

Через трагічні події увага світу тепер прикута до нашої держави. Як зауважив Лещенко, питання України стало важливим для низки світових політичних лідерів.

Вони знають, якщо вони з'являться у Києві, якщо потиснуть руку Зеленському, то це їм дасть максимальний бонус у їхніх країнах,

– зазначив журналіст.

Як розповів Лещенко, таке формулювання є дещо цинічним, але саме тому й в Україні їх чекають "не з порожніми руками".

"Або у вас є гуманітарна місія звільнити Маріуполь, або створити зелений коридор, або привезти зброю, або зробити інші кроки, які нам зараз потрібні. Це така взаємна політична діяльність", – додав радник глави ОПУ.

Нагадаємо, що 21 квітня у Київ прибули прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Вони зустрілися з Володимиром Зеленським та обговорили подальшу співпрацю.

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