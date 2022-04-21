Володимир Зеленський подякував гостям за візит та підтримку України. Він зауважив, що це дуже важливо для українців в такий непростий час.

На власні очі побачили жахіття війни: прем'єри Іспанії та Данії приїхали у Бородянку

Цього ж дня глави іспанського та данського урядів відвідали зруйновану російськими окупантами Бородянку. Вони оглядали руїни містечка та спілкувалися з місцевими жителями, які пережили усі жахи цієї війни.

Сьогодні зустрічаюсь у Києві з Прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та Прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Дякую, що в такий непростий час ви поруч з українцями,

– сказав Володимир Зеленський.

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