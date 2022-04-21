Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, Владимир Путин стремится стереть Мариуполь и Харьков с лица Земли.

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"К сожалению, позиция по Мариуполю – личная позиция Путина. Как и Харьков. Путин, судя по всему, принял решение о том, что города нужно уничтожить. Он считал, что эти города должны были пасть первыми", – сказал Денисенко.

Ситуация в Мариуполе

Советник сказал, что россияне продолжат обстреливать "Азовсталь" в Мариуполе. Он добавил – есть пока непроверенная информация об отводе части российских войск на территорию боевых действий на Донбассе.

Россияне попытаются контролировать периметр "Азовстали", чтобы не дать возможности нашим прорваться,

– заявил Денисенко.

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