Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, Володимир Путін прагне стерти Маріуполь і Харків з лиця Землі.

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"На жаль, позиція по Маріуполю – особиста позиція Путіна. Як і Харків. Путін, зважаючи на все, ухвалив рішення про те, що міста треба знищити. Він вважав, що ці міста мали впасти першими", – сказав Денисенко.

Ситуація в Маріуполі

Радник сказав, що росіяни продовжать обстрілювати "Азовсталь" у Маріуполі. Він додав – є поки неперевірена інформація про відвід частини російських військ на територію бойових дій на Донбасі.

Росіяни спробують контролювати периметр "Азовсталі", щоб не дати можливості нашим прорватися,

– заявив Денисенко.

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