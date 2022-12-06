Об этом заявил руководитель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Он обвинил Украину в стремлении втянуть Грузию в войну как сторону конфликта.

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Что в Грузии говорят о предоставлении оружия Украине

Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузия не хочет быть стороной войны и будет поддерживать мир. Глава фракции "Грузинская мечта" заявил, что якобы у Украины нет ожиданий относительно вооружения, которое Тбилиси может предоставить, но есть только якобы желание "записать" Грузию как сторону войны.

Они хотят (Украина – 24 канал), и Касьянов прямо сказал об этом, чтобы Грузия выступила стороной военного конфликта или войны. Становиться стороной в оккупационной войне России не в пользу Грузии, мы будем поддерживать мир,

– заявил Мдинарадзе.

В то же время политик заявил, что Грузия оказывает Украине "безусловную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей", однако военную помощь не оказывала и не планирует оказывать.

Как в Грузии реагируют на войну в Украине

С начала полномасштабного вторжения правительство Грузии ведет себя довольно осторожно и в своих высказываниях, и в своих действиях. В Тбилиси осуждают войну, но не желают в нее вмешиваться. В то же время за время полномасштабной войны уже разгорались скандалы из-за информации о возможной контрабанде подсанкционных товаров через Грузию в Россию и факт возможного предоставления России списка грузинских добровольцев, воюющих на стороне Украины.

В то же время народ Грузии полностью солидарен с Украиной. В Тбилиси неоднократно проходили митинги из-за позиции правительства в войне. Многие грузины воюют как добровольцы на стороне Украины. В частности, это связано с тем, что эта страна еще в 2008 году стала жертвой российской агрессии. Также немало грузин устраивают "теплый" прием россиянам, бежавшим туда от так называемой частичной мобилизации.