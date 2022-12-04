Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что может не выйти вернуть территории демократическим путем и придется применить силу.

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"Силу, чтобы разоружить российские войска и вытеснить их. Оружие можно забрать в качестве компенсации и вернуть свою территориальную целостность и восстановить суверенитет", – считает Жданов.

Российский шовинизм будет просыпаться снова

По словам Жданова, Молдова и Грузия будут иметь краткую возможность вернуть Приднестровье и Абхазию, поскольку российский шовинизм может проявляться снова. Эксперт сказал, что даже высказывания оппозиционных в Кремль деятелей не являются демократическими, они сохраняют имперскость.

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