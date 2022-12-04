Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что может не выйти вернуть территории демократическим путем и придется применить силу.
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"Силу, чтобы разоружить российские войска и вытеснить их. Оружие можно забрать в качестве компенсации и вернуть свою территориальную целостность и восстановить суверенитет", – считает Жданов.
Российский шовинизм будет просыпаться снова
По словам Жданова, Молдова и Грузия будут иметь краткую возможность вернуть Приднестровье и Абхазию, поскольку российский шовинизм может проявляться снова. Эксперт сказал, что даже высказывания оппозиционных в Кремль деятелей не являются демократическими, они сохраняют имперскость.
Обратите внимание – Жданов об оккупированных Россией территориях: смотрите видео
Молдова призвала Россию вывести войска: что известно
- Вице премьер Молдовы Нику Попеску призвал российских оккупантов уйти из Приднестровья. Он заявил, что присутствие российских военных нарушает нейтральный статус страны.
- Попеску вспомнил, что в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле взяла на себя обязательства по Молдове и не выполнила их.
- Вице-премьер Молдовы сообщил, что состав российских боеприпасов под Колбасной угрожает всему региону. Попеску призвал ликвидировать его по международно признанным процедурам.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить Абхазию и Приднестровье и создать дипломатические платформы.