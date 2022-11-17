Сепаратистские политические силы пытаются раздувать ситуацию на территории страны . Об этом 24 каналу сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Россия расшатывает Молдову накануне тяжелой зимы: устоит ли Майя Санду

Нет никаких вопросов о возможном возникновении так называемого второго фронта из Приднестровья против Украины. У нас есть Вооруженные Силы, соответствующие боевые задачи – мало врагу не покажется. Поэтому он сюда и не лезет,

– замечает Братчук.

Ничего не удастся

По словам представителя Одесской ОВА, враг действительно может имитировать определенные действия на территории Приднестровья. В частности, над какими-нибудь мелкими провокациями работает российская ФСБ.

"Такой сценарий возможен. Но сил и возможностей что-то там сделать у противника нет", – убежден Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация полностью под контролем. "Держим руку на пульсе. Если что-то не говорят – это не от того, что чего-то не знают, а потому, что все контролируют", – подытожил он.

Возможно ли нападение с территории Приднестровья: смотрите видео

Ситуация в Приднестровье: что нужно знать