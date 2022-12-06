Про це заявив керівник парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе. Він звинуватив Україну в прагненні втягнути Грузію у війну як сторону конфлікту.

Зверніть увагу Чи поверне Грузія та Молдова свої анексовані території після поразки Росії: відповідь Жданова

Що у Грузії кажуть про надання зброї Україні

Мамука Мдінарадзе заявив, що Грузія не хоче бути стороною війни і буде підтримувати мир. Очільник фракції "Грузинська мрія" заявив, що нібито в України немає очікувань щодо озброєння, яке Тбілісі може надати, але є тільки нібито бажання "записати" Грузію як сторону війни.

Вони хочуть (Україні – 24 канал), і Касьянов прямо сказав про це, щоб Грузія виступила стороною військового конфлікту чи війни. Ставати стороною в окупаційній війні Росії не на користь Грузії, ми підтримуватимемо мир,

– заявив Мдінарадзе.

Водночас політик заявив, що Грузія надає Україні "безумовну політичну та гуманітарну допомогу понад масштаби та межі своїх можливостей", однак військову допомогу не надавала і не планує надавати.

Як у Грузії реагують на війну в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення уряд Грузії поводиться доволі обережно і у своїх висловлюваннях, і у своїх діях. У Тбілісі засуджують війну, але не бажають у неї втручатися. Водночас за час повномасштабної війни уже спалахували скандали через інформацію про можливу контрабанду підсанкційних товарів через Грузію до Росії та факт можливого надання Росії списку грузинських добровольців, які воюють на боці України.

Водночас народ Грузії повністю солідарний з Україною. У Тбілісі неодноразово проходили мітинги через позицію уряду у війні. Чимало грузинів воюють як добровольці на боці України. Зокрема це пов'язано з тим, що ця країна ще у 2008 році стала жертвою російської агресії. Також чимало грузинів влаштовують "теплий" прийом росіянам, які втекли туди від так званої часткової мобілізації.