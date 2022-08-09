Боротися із ЗСУ з російськими окупантами прибули військові зі всього світу. Існує ймовірність, що хтось у Міністерстві оборони Грузії міг передати ворогу інформацію про грузинських героїв, які б'ють росіян в Україні.

Читайте також російські військові почали вивозити свої сім'ї з окупованого Херсона

Дані грузинських добровольців в руках окупантів

Як показує розслідування грузинських опозиційних журналістів, у руках росіян могли опинитися дані про добровольців з Грузії, які воюють проти окупантів. Скоріш за все, їх передав хтось з Міністерства оборони.

Зокрема, бойовики так званої "ЛНР" публікували фото грузинських добровольців з нібито тренувальної бази ЗСУ під Лисичанськом. Зокрема, ворог опублікував усі дані офіцера Міхеїла Камхадзе та усіх членів його сім'ї.

Воїн служить в ЗСУ з 2017 року й ніколи не був поблизу Лисичанська. Він переконаний: злив даних російським окупантам відбувся через когось з архівного департаменту міністерства оборони Грузії. Також відомо про публікацію особистої інформації грузинських добровольців у проросійських телеграм-каналах.

Наразі невідомо, скільки грузинів воюють з російськими окупантами. Міноборони Грузії чи будь-хто з владної верхівки не коментували цього витоку даних.

Дивіться також – пєсков додумався знову погрожувати Україні: відео