Скандальная позиция МОК: как Лукашенко использует спорт в своих целях

Позиция Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям неоднозначна. Белорусских спортсменов можно допустить, но только при одном условии.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. По его словам, у диктатора Александра Лукашенко есть особый пиетет к спорту. Он рассматривает его с точки зрения демонстрации собственной силы и возможностей, а также закрепления собственного авторитарного имиджа.

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Стоит ли допускать белорусов к международным соревнованиям

Как отметил Латушко, в этом вопросе он ориентируется еще и на то, что белорусы – не россияне. Поэтому отношение должно быть к ним несколько иным. Также многие белорусские спортсмены заявили о своей гражданской позиции во время протестов в 2020 году. После этого многих заключили в тюрьму, а некоторые были вынуждены эмигрировать.

По его мнению, не следует допускать к международным соревнованиям белорусских спортсменов, которые поддерживают войну или никак четко о ней не высказались. Должна быть четкая антивоенная позиция и стремление к победе Украины.

Нельзя разрешить России и режиму Лукашенко использовать спорт в пропагандистских целях. Но нельзя забывать о спортсменах, которые высказались против войны,

– считает Латушко.

Латушко предположил, следует ли допускать белорусских спортсменов к международным соревнованиям: смотрите видео

Скандальная позиция МОК