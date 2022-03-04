Позиция России изменилась – они увидели, как воюет Украина

Россия входила в переговорный процесс с Украиной с одной позицией. Сейчас она изменилась, ведь Кремль хочет выйти на решение.

Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк во время брифинга во Львове 4 марта. По его словам, Украина воюет так, как никто не ожидал, и западные партнеры тоже, информирует 24 канал.

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В первые три дня они думали, что нас там не будет

В брифинге также участвовал глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что Россия рассчитала провернуть операцию за 3 дня. В итоге российский флаг должен развиваться над Верховной Радой и Офисом Президента.

"В принципе, в первые 3 дня и помощь ни одна россиянам не шла", – добавил нардеп.

В то же время Подоляк подчеркнул, что влияние на Россию оказывают и санкции. А ведь их экономика обваливается.

Понятно, что они хотят выйти на какие-нибудь решения. Но эти решения уже должны быть в интересах Украины,

– отметил советник главы ОПУ.

Актуально Будет третий раунд переговоров с Россией, – Подоляк

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