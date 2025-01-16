Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он объяснил, какие изменения произошли в позиции России и почему Трамп начнет жестко действовать в отношении Путина, осознав это.

К теме "Крошечная и безвредная": СМИ раскрыли 2 обязательных требования Путина к Трампу по Украине

"Путин хочет унизить США"

Советник главы Офиса Президента отметил, что Путин хочет доминировать, в частности в двусторонних отношениях между США и Россией. Когда избранный президент США пообщается с российским диктатором, то осознает, что неадекватный Путин хочет закончить войну исключительно в рамках своего личного сценария, который звучит немного иначе, чем все думают.

Не капитуляция Украины, а унижение Соединенных Штатов. Путин может улыбаться, предлагать свою конструктивно-печенежскую логику, но если отбросить иллюзии, то увидим, что Россия хочет унижения США. В этот момент для России начнется апокалипсис,

– сказал Подоляк.

Он отметил важность синхронизированной позиции по финалу войны на условиях альянса, в котором главные роли играют США, Украина, Великобритания, Германия и другие.

Украина не будет придерживаться странного разрушительного плана финала войны. Мы будем продолжать делать то, что делаем. Постепенно партнеры к этому будут приобщаться. В частности Европа уже пришла к тезису, что надо просто нарастить количество разрушений на территории России,

– добавил советник главы Офиса Президента.

К слову, Владимир Зеленский верит, что Дональд Трамп сможет принудить Владимира Путина к миру и предоставить Украине реальные гарантии безопасности.