Россияне сами создают ситуацию, когда страны Западного мира не могут отвечать иначе. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
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Краев: Россия требует от НАТО отказаться от себя
Как отметил Краев, это не тот вопрос, на который Запад может закрыть глаза и в котором может отступать. Ситуация совсем иная, чем в 2014 году.
Позиция Запада, к счастью, для нас (Украины – 24 канал) и, к сожалению, для России будет только крепнуть.
Также по словам эксперта Совета внешней политики вопрос не только в безопасности Украины. Вопрос фактически в самом существовании НАТО как Североатлантического альянса, а также Великобритании и США как лидеров западного мира в гарантии.
Россия требует от НАТО отказаться от своей безопасности – самой себя,
– подчеркнул краев.
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