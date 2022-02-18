Россияне сами создают ситуацию, когда страны Западного мира не могут отвечать иначе. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Краев: Россия требует от НАТО отказаться от себя

Как отметил Краев, это не тот вопрос, на который Запад может закрыть глаза и в котором может отступать. Ситуация совсем иная, чем в 2014 году.

Позиция Запада, к счастью, для нас (Украины – 24 канал) и, к сожалению, для России будет только крепнуть. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Также по словам эксперта Совета внешней политики вопрос не только в безопасности Украины. Вопрос фактически в самом существовании НАТО как Североатлантического альянса, а также Великобритании и США как лидеров западного мира в гарантии.

Россия требует от НАТО отказаться от своей безопасности – самой себя,

– подчеркнул краев.

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