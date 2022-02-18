Росіяни самі створюють ситуацію, коли країни Західного світу не можуть відповідати інакше. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
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Краєв: Росія вимагає від НАТО відмовитись від себе
Як зауважив Краєв, це не те питання, на яке Захід може заплющити очі та у якому може відступати. Ситуація геть інакша, аніж у 2014 році.
Позиція Заходу, на щастя, для нас (України – 24 канал) та, на жаль, для Росії тільки міцнішатиме.
Також за словами експерта Ради зовнішньої політики питання не лише в безпеці України. Питання фактично в самому існуванні НАТО як Північноатлантичного альянсу, а також Великої Британії й США як лідерів західного світу у гарантії.
Росія вимагає від НАТО відмовитись від своєї безпеки – самої себе,
– наголосив Краєв.
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