Росіяни самі створюють ситуацію, коли країни Західного світу не можуть відповідати інакше. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

До теми Військовий шантаж Путіна наблизився до кульмінації

Краєв: Росія вимагає від НАТО відмовитись від себе

Як зауважив Краєв, це не те питання, на яке Захід може заплющити очі та у якому може відступати. Ситуація геть інакша, аніж у 2014 році.

Позиція Заходу, на щастя, для нас (України – 24 канал) та, на жаль, для Росії тільки міцнішатиме. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Також за словами експерта Ради зовнішньої політики питання не лише в безпеці України. Питання фактично в самому існуванні НАТО як Північноатлантичного альянсу, а також Великої Британії й США як лідерів західного світу у гарантії.

Росія вимагає від НАТО відмовитись від своєї безпеки – самої себе,

– наголосив Краєв.

Аналітик припустив, як світ із часом реагуватиме на шантаж Кремля: дивіться відео

Шантаж Росії до України: останні новини