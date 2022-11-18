По результатам встречи было принято совместное заявление участников. В нем говорится о том, что большинство стран осуждают агрессию России. Кроме того, присутствуют очень четкие слова о риторике использования ядерного оружия. Об этом 24 каналу сказал эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Примечательно G20 минус 1: почему приглашение террориста на общий ужин будет дорого стоить всему миру

Пока это, к сожалению, "двадцатка". Россия не присутствовала на саммите, поездка Лаврова – это черти-что. Однако формально Россия не исключена из "Большой двадцатки",

– заметил Климкин.

Бывший глава МИД пояснил, что саммит G20 – это некая консультативная площадка между Западом и другими игроками. Она существует не столько для принятия решений, сколько для отработки единого подхода.

"Он отрабатывается на личных встречах, поэтому здесь декларация не критичная. Мы сейчас посмотрим, как будут реализовываться договоренности Джо Байдена и Си Цзиньпиня. В целом это был положительный саммит для нас", – подытожил Павел Климкин.

Гаагский суд еще удивит / Почему Путин боится переговоров: смотрите видео

Могут ли Россию изгнать из G20

Все чаще западных политиков раздаются призывы о том, что Россию необходимо исключить из G20 из-за военной агрессии против Украины. Британский премьер Риши Сунак объяснил, что этого нельзя сделать аналогично сценарию с G7. Дело в том, что G20 – более широкая группа стран, работающая по принципу консенсуса.

По словам лидера Британии, его страна и партнеры по G20 четко акцентируют: любые угрозы применения ядерного оружия недопустимы. Сунак призвал участников мероприятия отправить Путину четкий сигнал о том, что ему нет места за столом переговоров, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине.