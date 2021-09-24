На видео видно, как Талиб уселся на ленту и с криками въехал в отверстие, куда попадает багаж. Рядом ехали чемоданы.

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Автор ролика весело смеялся за кадром. Наблюдал за этим процессом работник аэропорта. Он махнул террористу рукой и наблюдал, как тот поехал туда, куда обычно отправлялся багаж.

Смотрите видео, как боевик "Талибана" катается на ленте для багажа:

С ружьями покатались на лебедях

В сети появилось еще одно курьезное видео. На нем боевики катались по озеру Банди-Амир на лодках-лебедях в национальном парке. Однако происходило это все с гранатометами и ружьями в руках. Отметим, одновременно на лодках плавали и обычные посетители. Им, похоже, было не так весело, как террористам.

За несколько часов до своих веселых развлечений, боевики запретили женщинам работать в парке. Эти видео и фото резко контрастируют с кадрами, на которых тысячи мирных жителей отчаянно пытаются покинуть разрушенную войной страну.

Талибы с ружьями плавают на лодках-лебедях: видео

Обратите внимание! Похожие фото распространяют еще с середины августа, когда "Талибан" начал захват Афганистана. Так, после взятия Кабула боевики катались на аттракционах в парке развлечений. Тогда они также ни на миг не отпускали оружие из рук.