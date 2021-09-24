На відео видно, як таліб всівся на стрічку та з вигуками в'їхав в отвір, куди потрапляє багаж. Поруч їхали валізи.

Важливо Відрубування рук необхідне для безпеки, – таліби в Афганістані анонсують повернення страт

Автор ролика весело сміявся за кадром. Спостерігав за цим процесом працівник аеропорту. Він махнув терористу рукою та спостерігав, як той поїхав туди, де зазвичай відправлявся багаж.

Дивіться відео, як бойовик "Талібану" катається на стрічці для багажу:

З рушницями покаталися на лебедях

У мережі з'явилося ще одне курйозне відео. На ньому бойовики каталися озером Банді-Амір на човнах-лебедях у національному парку. Однак відбувалося це все з гранатометами та рушницями у руках. Зауважимо, одночасно на човнах плавали й звичайні відвідувачі. Їм, схоже, було не так весело, як терористам.

За кілька годин до своїх веселих розваг, бойовики заборонили жінкам працювати у парку. Ці відео та фото різко контрастують з кадрами, на яких тисячі мирних жителів відчайдушно намагаються покинути зруйновану війною країну.

Таліби з рушницями плавають на човнах-лебедях: відео

Зверніть увагу! Схожі фото поширюють ще з середини серпня – коли "Талібан" почав захоплення Афганістану. Так, після взяття Кабула бойовики каталися на атракціонах в парку розваг. Тоді вони також ні на мить не відпускали зброю з рук.