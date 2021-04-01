Владимир Познер вместе со своими гостями 1 апреля покинул Грузию. Он приехал в Тбилиси для празднования своего дня рождения, однако это вызвало протест среди местных жителей.

Познер утром 1 апреля вылетел из международного аэропорта Тбилиси. Перед этим на аэродроме усилили охрану.

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Познер покинул Грузию

Журналиста и его гостей вывели из отеля Rooms в сопровождении полиции. Они поехали на автобусе, который протестующие забросали яйцами.

Напомним, Познер прилетел в Грузию 31 марта и планировал быть до 3 апреля. В Тбилиси он хотел отпраздновать свой день рождения.

Протест из-за визита Познера

Из-за приезда Познера в Тбилиси вспыхнули акции протеста.

Протестующие собрались под зданием отеля Vinotel Boutique Hotel, где остановились российский журналист и его друзья.

Люди требовали, чтобы Познер покинул страну. Причиной называли заявления журналиста о том, что Абхазия больше не будет частью Грузии.

Позже Познер и его гости перебрались в отель Rooms. Однако протестующие пришли и туда.

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