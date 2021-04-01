Российский журналист Познер сбежал из Грузии на фоне протестов из-за его визита
Владимир Познер вместе со своими гостями 1 апреля покинул Грузию. Он приехал в Тбилиси для празднования своего дня рождения, однако это вызвало протест среди местных жителей.
Источник:Первый канал Грузия
Познер утром 1 апреля вылетел из международного аэропорта Тбилиси. Перед этим на аэродроме усилили охрану.
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Познер покинул Грузию
Журналиста и его гостей вывели из отеля Rooms в сопровождении полиции. Они поехали на автобусе, который протестующие забросали яйцами.
Напомним, Познер прилетел в Грузию 31 марта и планировал быть до 3 апреля. В Тбилиси он хотел отпраздновать свой день рождения.
Протест из-за визита Познера
- Из-за приезда Познера в Тбилиси вспыхнули акции протеста.
- Протестующие собрались под зданием отеля Vinotel Boutique Hotel, где остановились российский журналист и его друзья.
- Люди требовали, чтобы Познер покинул страну. Причиной называли заявления журналиста о том, что Абхазия больше не будет частью Грузии.
- Позже Познер и его гости перебрались в отель Rooms. Однако протестующие пришли и туда.
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