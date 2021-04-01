В центре Тбилиси 31 марта прошла акция протеста против приезда российского журналиста Владимира Познера. Телеведущий прилетел в Грузию с друзьями, чтобы отпраздновать день рождения. Грузинская оппозиция возмущена его заявлениями о том, что Абхазия больше не будет частью Грузии.

К отелю, где телеведущий с друзьями собрались на ужин, вечером 31 марта пришли общественные активисты.

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Протест из-за приезда Познера в Тбилиси

Люди начали свистеть в свистки и барабанить по железным поверхностям, чтобы создать шум и "дискомфорт" для присутствующих в отеле.

На место прибыли полицейские, которые довольно долго не вмешивались в акцию, лишь пытались не допустить прорыв самых активных протестующих к гостинице.

Впоследствии участникам акции удалось отключить подачу электроэнергии в дом, а акция протеста переросла в столкновения с правоохранителями.

Что известно о визите российского ведущего в Грузию

Владимир Познер прибыл в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой 87-й день рождения.

Это вызвало протест со стороны ряда грузинских неправительственных организаций и членов оппозиционных партий. Людей возмутило то, что журналист не признает территориальную целостность Грузии. В частности, заявляет, что Абхазия больше не вернется в состав страны.

В частности, заявляет, что Абхазия больше не вернется в состав страны. В то же время "Эхо Кавказа" пишет, что по информации Министерства внутренних дел Грузии, Познер не нарушал закон об оккупации. Там говорят, что российский журналист является гражданином США и раньше не раз бывал в Грузии.

Справка. Абхазия – это непризнанная самопровозглашенная республика, которая находится под военным контролем России. Большинство стран мира признает регион автономной республикой в составе Грузии.

В Грузии прошел протест из-за приезда Познера: смотрите видео