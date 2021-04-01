У Тбілісі люди вийшли на протест через приїзд російського журналіста Познера
У центрі Тбілісі 31 березня пройшла акція протесту проти приїзду російського журналіста Володимира Познера. Телеведучий прилетів до Грузії з друзями, аби відсвяткувати день народження. Грузинська опозиція обурена його заявами про те, що Абхазія більше не буде частиною Грузії.
Джерело:Sova
До готелю, де телеведучий з друзями зібрались на вечерю, ввечері 31 березня прийшли громадські активісти.
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Протест через приїзд Познера у Тбілісі
Люди почали свистіти у свистки та барабанили по залізних поверхнях, аби створити шум і "дискомфорт" для присутніх в готелі.
На місце прибули поліцейські, які досить довго не втручалися в акцію, лише намагалися не допустити прорив найактивніших протестувальників до готелю.
Згодом часникам акції вдалося відключити подачу електроенергії в будинок, а акція протесту переросла в зіткнення з правоохоронцями.
Що відомо про візит російського ведучого в Грузію
- Володимир Познер прибув у Тбілісі, аби відсвяткувати свій 87-й день народження.
- Це викликало протест зі сторони низки грузинських неурядових організацій і членів опозиційних партій. Людей обурило те, що журналіст не визнає територіальну цілісність Грузії. Зокрема, заявляє, що Абхазія більше не повернеться до складу країни.
- Водночас "Эхо Кавказа" пише, що за інформацією Міністерства внутрішніх справ Грузії, Познер не порушував закон про окупацію. Там кажуть, що російський журналіст є громадянином США і раніше не раз бував в Грузії.
У Грузії пройшов протест через приїзд Познера: дивіться відео
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