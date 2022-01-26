Позволит противостоять шантажу Кремля: США увеличат поставки энергоносителей в Европу

США намерены увеличить поставки нефти и газа в Европу уже в ближайшие недели. Для этого продолжается работа со странами Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

Таким образом Соединенные Штаты разрабатывают варианты на случай прекращения Россией поставок топлива из-за эскалации конфликта с Украиной. Об этом пишет издание The New York Times.

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Договоренности должны гарантировать союзникам возможность пережить энергетический шантаж со стороны Кремля.

В этом случае Европа будет готова отрезать российские финансовые учреждения от международной банковской системы и присоединиться к блокированию экспорта в Россию полупроводников и других ключевых компонентов машиностроения и электроники, которые производятся на основе технологий США.

Мы ожидаем, что будем готовы обеспечить альтернативные поставки, которые будут покрывать значительную часть потенциального дефицита. Если Россия решит использовать поставки природного газа или нефти как оружие, это не останется без последствий для российской экономики,

- заявили в Белом доме.

Там не назвали страны, с которыми продолжаются переговоры. Очевидно, что одна из них-Саудовская Аравия.

"Россия нуждается в доходах от нефти и газа так, как Европа энергоснабжения", - добавили в администрации.

Что этому предшествовало: коротко

На фоне угрозы нападения Кремля США начали вести переговоры с крупными экспортерами газа по поставкам голубого топлива в Европу. В частности продолжается диалог с Катаром.

Неназванный чиновник пояснил, что это стало необходимым после того, как встреча главы МИД России с госсекретарем США Энтони Блинкеном дала "минимальный прогресс".

Чиновник указал, что смотрят на то, как можно подготовиться к тому, что конфликт может ударить по поставкам газа. Особенно в середине зимы, когда его запасы низкие.

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