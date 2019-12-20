22:49
20 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин фантазирует об Украине. Россияне тестируют "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      22:02, сегодня
      Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства
      Вєсті.UA
      19:56, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Позволит сохранить Путина у власти, – эксперт об объединении Беларуси с РФ

      71 Читати новину українською

      Александр Лукашенко и Владимир Путин ведут переговоры об углублении интеграции своих государств. Вследствие такого объединения Беларуси грозит потеря суверенитета, а вот президенту РФ это даст возможность дольше оставаться у власти.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразил Владимир Фесенко – политолог и глава центра политических исследований Пента.

      Обратите внимание! Тайная конфедерация: кому нужен союз России и Беларуси

      О суверенитете Беларуси

      По его словам, в случае интеграции с Россией суверенитет Беларуси существенно ограничится. Однако судя по публичным заявлениям Лукашенко, он не в восторге от предложений Кремля и пытается свести к минимуму новые интеграционные шаги.

      Интеграция Беларуси с Россией: что известно
      Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекту Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.

      Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговый кодекс, Гражданский кодекс и внешнеполитическую торговлю. Планируется унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка; создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии; частично объединить платежные системы, а с 2021 введут единый доступ к госзакупкам.

      Фесенко добавил, что Лукашенко же хочет наоборот получить от России сохранение хотя бы части тех экономических льгот, которые были раньше.

      Риски для суверенитета Беларуси есть. Но именно это и останавливает ее президента и создает проблемы в переговорах. Если бы шансов выйти из-под этого давления не было, Беларусь уже давно потеряла бы суверенитет и стала частью РФ. Но Лукашенко не заинтересован в этом,
      – заверил политолог.

      И объяснил, что белорусский лидер пытается искать другие варианты. В частности, недавно договорился с Китаем о кредите на полмиллиарда долларов.

      Лукашенко і Путін
      Александр Лукашенко и Владимир Путин

      "Лукашенко надеется, что по-прежнему в переговорах ему удастся выйти на какие-то договоренности с Россией. Но сейчас ситуация для него гораздо сложнее, чем в предыдущие годы. Тогда ему удавалось выбивать деньги у Кремля без существенных уступок.

      Сейчас в РФ настроены более жестко. Некоторые эксперты это связывают с тем, что создание единого более интегрированного союзного государства с Белоруссией позволит сохранить Путина у власти,
      – отметил Фесенко.

      И заметил, что это так называемый югославский сценарий. Ведь когда закончились полномочия у президента Сербии Слободана Милошевича, он переизбрался как президент Югославии. Возможно, так хочет сделать и Путин. Во всяком случае, это один из возможных сценариев, который рассматривают в Москве.

      Угрозы для Украины

      Фесенко подчеркнул: для Украины риски объединения Беларуси с Россией связаны с тем, что периметр недружественноц границы существенно увеличится. Поэтому риски агрессии с Севера потенциально будут более актуальными.

      Очевидно, что Лукашенко хочет иметь с Украиной более добрососедские отношения. И не хочет повторять все конфликтные шаги за Россией,
      – отметил политолог.

      Ведь, по его словам, как во времена президентства Порошенко, так и за Зеленского, удалось развивать торговые отношения между странами и минимизировать проблемы, которые неизбежно возникают из-за агрессии РФ.

      Зеленський і Лукашенко
      Александр Лукашенко и Владимир Зеленский

      Однако, если Беларусь будет поглощена Россией, есть риск получить концентрацию российских войск и на белорусской границе. Хотя международный опыт свидетельствует, что наличие другого государства для агрессора – не проблема, убежден политолог.

      Важно! В Минске несколько сотен человек вышли на акцию протеста против углубления интеграции с Россией. Причиной ее проведения стала встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

      "В свое время Германия вторгалась во Францию ​​не из-за границы, а из-за соседних стран, в частности во время Второй мировой войны. Я слышал от белорусских дипломатов, планы вторжения на украинскую территорию именно через Беларусь рассматривались еще в 2014 году", – подытожил Фесенко.

      Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
      сегодня
      2800
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Таможенный Союз Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:30 Главные новости 20 декабря: Соглашение о транзите газа с Россией и закрытие игорных заведений
      Северин Трач 36
      сегодня , 21:00 Новий заробіток Медведчука: як кум Путіна заробляє на транзиті вугілля в Європу
      Сергій Лещенко 68
      сегодня , 20:30 Зняття депутатської недоторканності: позбавляє імунітету чи надає захисту
      Віталій Шабунін 33
      сегодня , 19:21 Правительство закрывает игорные заведения: кто и почему попал под прицел
      Людмила Кушнір 387
      сегодня , 19:00 В кресле до смерти? Как Путин планирует изменить Конституцию под себя
      Ель Мюрид 535
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук