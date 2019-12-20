Позволит сохранить Путина у власти, – эксперт об объединении Беларуси с РФ

Александр Лукашенко и Владимир Путин ведут переговоры об углублении интеграции своих государств. Вследствие такого объединения Беларуси грозит потеря суверенитета, а вот президенту РФ это даст возможность дольше оставаться у власти.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразил Владимир Фесенко – политолог и глава центра политических исследований Пента.

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О суверенитете Беларуси

По его словам, в случае интеграции с Россией суверенитет Беларуси существенно ограничится. Однако судя по публичным заявлениям Лукашенко, он не в восторге от предложений Кремля и пытается свести к минимуму новые интеграционные шаги.

Интеграция Беларуси с Россией: что известно

Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекту Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.



Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговый кодекс, Гражданский кодекс и внешнеполитическую торговлю. Планируется унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка; создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии; частично объединить платежные системы, а с 2021 введут единый доступ к госзакупкам.

Фесенко добавил, что Лукашенко же хочет наоборот получить от России сохранение хотя бы части тех экономических льгот, которые были раньше.

Риски для суверенитета Беларуси есть. Но именно это и останавливает ее президента и создает проблемы в переговорах. Если бы шансов выйти из-под этого давления не было, Беларусь уже давно потеряла бы суверенитет и стала частью РФ. Но Лукашенко не заинтересован в этом,

– заверил политолог.

И объяснил, что белорусский лидер пытается искать другие варианты. В частности, недавно договорился с Китаем о кредите на полмиллиарда долларов.



Александр Лукашенко и Владимир Путин

"Лукашенко надеется, что по-прежнему в переговорах ему удастся выйти на какие-то договоренности с Россией. Но сейчас ситуация для него гораздо сложнее, чем в предыдущие годы. Тогда ему удавалось выбивать деньги у Кремля без существенных уступок.

Сейчас в РФ настроены более жестко. Некоторые эксперты это связывают с тем, что создание единого более интегрированного союзного государства с Белоруссией позволит сохранить Путина у власти,

– отметил Фесенко.

И заметил, что это так называемый югославский сценарий. Ведь когда закончились полномочия у президента Сербии Слободана Милошевича, он переизбрался как президент Югославии. Возможно, так хочет сделать и Путин. Во всяком случае, это один из возможных сценариев, который рассматривают в Москве.

Угрозы для Украины

Фесенко подчеркнул: для Украины риски объединения Беларуси с Россией связаны с тем, что периметр недружественноц границы существенно увеличится. Поэтому риски агрессии с Севера потенциально будут более актуальными.

Очевидно, что Лукашенко хочет иметь с Украиной более добрососедские отношения. И не хочет повторять все конфликтные шаги за Россией,

– отметил политолог.

Ведь, по его словам, как во времена президентства Порошенко, так и за Зеленского, удалось развивать торговые отношения между странами и минимизировать проблемы, которые неизбежно возникают из-за агрессии РФ.



Александр Лукашенко и Владимир Зеленский

Однако, если Беларусь будет поглощена Россией, есть риск получить концентрацию российских войск и на белорусской границе. Хотя международный опыт свидетельствует, что наличие другого государства для агрессора – не проблема, убежден политолог.

Важно! В Минске несколько сотен человек вышли на акцию протеста против углубления интеграции с Россией. Причиной ее проведения стала встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

"В свое время Германия вторгалась во Францию ​​не из-за границы, а из-за соседних стран, в частности во время Второй мировой войны. Я слышал от белорусских дипломатов, планы вторжения на украинскую территорию именно через Беларусь рассматривались еще в 2014 году", – подытожил Фесенко.