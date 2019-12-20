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      Дасть можливість зберегти Путіна при владі, – експерт про об'єднання Білорусі з РФ

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      Олександр Лукашенко та Володимир Путін ведуть переговори щодо поглиблення інтеграції своїх держав. Внаслідок такого об'єднання Білорусі може загрожувати втрата суверенітету, а от президенту РФ це дасть можливість довше залишатися при владі.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу повідомив Володимир Фесенко – політолог та глава центру політичних досліджень Пента.

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      Про суверенітет Білорусі

      За його словами, в разі інтеграції з Росією суверенітет Білорусі суттєво обмежиться. Проте судячи з публічних заяв Лукашенка, він не в захваті від пропозицій Кремля й намагається звести до мінімуму нові інтеграційні кроки.

      Інтеграція Білорусі з Росією: що відомо Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.

      Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю. Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки; створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії; частково об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

      Фесенко додав, що Лукашенко ж хоче навпаки отримати від Росії збереження хоча б частини тих економічних пільг, які були раніше.

      Ризики для суверенітету Білорусі є. Але саме це й зупиняє її президента та створює проблеми у переговорах Якби шансів вийти з-під цього тиску не було, Білорусь вже давно втратила б суверенітет і стала частиною РФ. Та Лукашенко не зацікавлений в цьому,
      – запевнив політолог. 

      Й пояснив, що білоруський лідер намагається шукати інші варіанти. Зокрема нещодавно домовився з Китаєм про кредит на приблизно пів мільярда доларів. 

      Лукашенко і Путін
      Олександр Лукашенко та Володимир Путін

      "Лукашенко сподівається, що як і раніше у переговорах йому вдасться вийти на якісь домовленості з Росією. Та зараз ситуація для нього значно складніша, ніж у попередні роки. Тоді йому вдавалося вибивати гроші в Кремля без суттєвих поступок.

      Зараз в РФ налаштовані більш жорстко. Деякі експерти це пов'язують з тим, що створення єдиної більш інтегрованої союзної держави з Білоруссю дасть можливість зберегти Путіна при владі,
      – зазначив Фесенко.

      Й зауважив, що це так званий югославський сценарій. Адже коли закінчилися повноваження у президента Сербії Слободана Милошевича, він переобрався на президента Югославії. Можливо, так хоче зробити й Путін. У всякому разі, це один з можливих сценаріїв, який розглядають у Москві.

      Загрози для України

      Фесенко підкреслив: для України ризики об'єднання Білорусі з Росією пов'язані з тим, що периметр недружнього кордону суттєво збільшиться. Тож ризики агресії з Півночі потенційно будуть більш актуальними.

      Очевидно, що Лукашенко хоче мати з Україною більш добросусідські стосунки. І не хоче повторювати всі конфліктні кроки за Росією,
      – наголосив політолог.

      Адже, за його словами, я за часів президентства Порошенка, так і за Зеленського, вдалося розвивати торговельні стосунки між країнами і мінімізувати проблеми, які неминуче виникають через агресію РФ.

      Зеленський і Лукашенко
      Олександр Лукашенко та Володимир Зеленський

      Проте якщо Білорусь буде поглинена Росією, є ризик отримати концентрацію російських військ й на білоруському кордоні. Хоча міжнародний досвід свідчить, що наявність іншої держави для агресора – не проблема, переконаний політолог.

      Важливо! У Мінську кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти поглиблення інтеграції з Росією. Передумовою її проведення стала зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі.

      "Свого часу Німеччина вторгалася у Францію не через кордон, а через сусідні країни, зокрема під час Другої світової війни. Я чув від білоруських дипломатів, що плани вторгнення на українську територію саме через Білорусь розглядалися ще в 2014 році", – підсумував Фесенко.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини України Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін Митний Союз
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