Протести у Білорусі проти інтеграції з Росією: нова хвиля
У Мінську кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти поглиблення інтеграції з Росією. Передумовою її проведення стала зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі.
Представники опозиції закликали людей вийти на вулиці, повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".
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На переговорах президенти Білорусі та Росії узгодили 28 дорожніх карт з 31. За інформацією міністра економічного розвитку Росії Максима Орешкіна, неузгоджені карти стосуються газової, нафтової та податкової галузей.
У Мінську знову протестують проти інтеграції з Росією
На протесті присутні люди з різних регіонів Білорусі: Бреста, Вітебська, Гомеля, Гродно, Могильова, Пінська та Молодечно.
Приводом протесту стала зустріч Путіна та Лукашенка
Кілька сотень людей вийшли на вулиці Мінська
Що було раніше
- До проведення протестів міліція тиснула та оголошувала попередження опозиціонерам, затримувала деяких активістів. Крім того, державні ЗМІ дискредитували проведення схожих акцій.
- На початку грудня пройшли три протестні акції проти поглиблення інтеграції з Росією. Два протести пройшли в Мінську і один в Гродно. На мітинги в Мінську вийшла приблизно тисяча людей.
- Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.
- 18 грудня в Мінську затримали організатора акцій протесту Павла Северинця.
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Основне про інтеграцію Білорусі з Росією
- Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.
- Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю. Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки; створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії; частково об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.