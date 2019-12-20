Протести у Білорусі проти інтеграції з Росією: нова хвиля

Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.