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      Протести у Білорусі проти інтеграції з Росією: нова хвиля

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      У Мінську протестують проти інтеграції з Росією / www.svaboda.org

      У Мінську кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти поглиблення інтеграції з Росією. Передумовою її проведення стала зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі.

      Представники опозиції закликали людей вийти на вулиці, повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

      Читайте також: Протести у Білорусі проти інтеграції з Росією: затримали організатора

      На переговорах президенти Білорусі та Росії узгодили 28 дорожніх карт з 31. За інформацією міністра економічного розвитку Росії Максима Орешкіна, неузгоджені карти стосуються газової, нафтової та податкової галузей.

      протести мінськ білорусь проти росії
      У Мінську знову протестують проти інтеграції з Росією

      На протесті присутні люди з різних регіонів Білорусі: Бреста, Вітебська, Гомеля, Гродно, Могильова, Пінська та Молодечно.

      мінськ протест
      Приводом протесту стала зустріч Путіна та Лукашенка

      мінськ протест
      Кілька сотень людей вийшли на вулиці Мінська

      Що було раніше

      • До проведення протестів міліція тиснула та оголошувала попередження опозиціонерам, затримувала деяких активістів. Крім того, державні ЗМІ дискредитували проведення схожих акцій.
      • На початку грудня пройшли три протестні акції проти поглиблення інтеграції з Росією. Два протести пройшли в Мінську і один в Гродно. На мітинги в Мінську вийшла приблизно тисяча людей.
      • Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.
      • 18 грудня в Мінську затримали організатора акцій протесту Павла Северинця. 

      Зверніть увагу: Смертна кара у Білорусі: розстріляли чоловіка за вбивство дівчат

      Основне про інтеграцію Білорусі з Росією

      • Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.
      • Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю. Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки; створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії; частково об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін
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