Протесты в Беларуси против интеграции с Россией: новая волна

В Минске несколько сотен человек вышли на акцию протеста против углубления интеграции с Россией. Причиной ее проведения стала встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Представители оппозиции призвали людей выйти на улицы, сообщает белорусская редакция "Радио Свобода". Читайте также: Протесты в Беларуси против интеграции с Россией: задержали организатора На переговорах президенты Беларуси и России согласовали 28 дорожных карт из 31. По информации министра экономического развития России Максима Орешкина, несогласованные карты касаются газовой, нефтяной и налоговой отраслей.

В Минске снова протестуют против интеграции с Россией На протесте присутствуют люди из разных регионов Беларуси: Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, Пинска и Молодечно.

Поводом протеста стала встреча Путина и Лукашенко

Несколько сотен человек вышли на улицы Минска Что было раньше До проведения протестов милиция давила и объявляла предупреждения оппозиционерам, задерживала некоторых активистов. Кроме того, государственные СМИ дискредитировали проведения подобных акций.

В начале декабря прошли три протестные акции против углубления интеграции с Россией. Два протеста прошли в Минске и один в Гродно. На митинги в Минске вышла примерно тысяча человек.

Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции пришли неизвестные в гражданском и устроили столкновения с активистами.

18 декабря в Минске задержали организатора акций протеста Павла Северинца. Обратите внимание: Смертная казнь в Беларуси: расстреляли мужчину за убийство девушек Основное об интеграции Беларуси с Россией Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.

Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле. Планируется унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка; создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии; частично объединить платежные системы, а с 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.