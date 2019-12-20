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      Протесты в Беларуси против интеграции с Россией: новая волна

      25 Читати новину українською
      В Минске протестуют против интеграции с Россией / www.svaboda.org

      В Минске несколько сотен человек вышли на акцию протеста против углубления интеграции с Россией. Причиной ее проведения стала встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

      Представители оппозиции призвали людей выйти на улицы, сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

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      На переговорах президенты Беларуси и России согласовали 28 дорожных карт из 31. По информации министра экономического развития России Максима Орешкина, несогласованные карты касаются газовой, нефтяной и налоговой отраслей.

      протести мінськ білорусь проти росії
      В Минске снова протестуют против интеграции с Россией

      На протесте присутствуют люди из разных регионов Беларуси: Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, Пинска и Молодечно.

      мінськ протест
      Поводом протеста стала встреча Путина и Лукашенко

      мінськ протест
      Несколько сотен человек вышли на улицы Минска

      Что было раньше

      • До проведения протестов милиция давила и объявляла предупреждения оппозиционерам, задерживала некоторых активистов. Кроме того, государственные СМИ дискредитировали проведения подобных акций.
      • В начале декабря прошли три протестные акции против углубления интеграции с Россией. Два протеста прошли в Минске и один в Гродно. На митинги в Минске вышла примерно тысяча человек.
      • Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции пришли неизвестные в гражданском и устроили столкновения с активистами.
      • 18 декабря в Минске задержали организатора акций протеста Павла Северинца.

      Обратите внимание: Смертная казнь в Беларуси: расстреляли мужчину за убийство девушек

      Основное об интеграции Беларуси с Россией

      • Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.
      • Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле. Планируется унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка; создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии; частично объединить платежные системы, а с 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Беларуси Новости России Владимир Путин Александр Лукашенко
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