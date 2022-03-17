Но все изменил звонок Андрея Ермака.

Мне позвонил глава офиса Андрей Ермак и сказал: "Ты нужен здесь". Я, как всякий офицер, приучен находиться там, где наиболее эффективен,

– сказал Арестович.

Он отметил, что те задачи, которые он мог решать как командир батальона, может решать множество людей, а те задачи, которые он решает сейчас, может только один Арестович.

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Он объяснил, что о части направлений, которые он взял на себя, нельзя будет говорить, пожалуй, и после войны. Но добавил, что его статус советника можно назвать еще другой формулировкой – "чиновник особых поручений".

Это далеко не сводится к тому, чтобы общаться с медиа или успокаивать. Есть масса практической очень конкретной работы, которая проходит не только в Офисе и даже не только в Киеве,

– объяснил советник главы ОП.

Половина людей будут называть меня мудаком

Не секрет, что Алексей Арестович уже называют новым украинским секс-символом. Но политик относится к этому спокойно, иронично и даже считает, что это временное явление, ведь после войны все может быть по-другому.

Он сказал, что весь опыт в психологии говорит, что как бы маятник не качнулся в другую сторону, когда снова вернется нелюбовь к Арестовичу, или, как минимум, наполовину нелюбовь.

Особенно когда война закончится и придется оценивать происходящее. Начнутся политические дискуссии, и, я думаю, что минимум половина тех, кто сейчас носится со мной как с иконой, будет писать, что я мудак,

– сказал Арестович.

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