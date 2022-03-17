Але все змінив дзвінок Андрія Єрмака.

Мені зателефонував голова офісу Андрій Єрмак та сказав: "Ти потрібний тут". Я, як будь-який офіцер, привчений перебувати там, де найефективніший,

– сказав Арестович.

Він зазначив, що ті завдання, які він міг вирішувати як командир батальйону, може вирішувати безліч людей, а ті завдання, які вирішує він зараз, може лише один Арестович.

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Він пояснив, що про частину напрямків, які він взяв на себе, не можна буде говорити, мабуть, і після війни. Але додав, що його статус радника можна назвати ще іншим формулюванням – "чиновник особливих доручень".

Це далеко не зводиться до того, щоб спілкуватися з медіа або заспокоювати. Є маса практичної дуже конкретної роботи, яка відбувається не тільки в Офісі і навіть не лише у Києві,

– пояснив радник глави ОП.

Половина людей називатимуть мене мудаком

Не секрет, що Олексія Арестовича вже називають новим українським секс-символом. Але політик ставиться до цього спокійно, іронічно та навіть вважає, що це тимчасове явище, адже після війни все може бути по-іншому.

Він сказав, що весь досвід у психології каже, що як би маятник не хитнувся в інший бік, коли знову повернеться нелюбов до Арестовича, або, як мінімум, наполовину нелюбов.

Особливо, коли війна закінчиться і доведеться оцінювати те, що відбувається. Почнуться політичні дискусії, і, я думаю, що мінімум половина тих, хто зараз гасає зі мною як з іконою, писатиме, що я таки мудак,

– сказав Арестович.

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