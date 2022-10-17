Жителей столицы терроризируют звонками и пытаются испугать рассказами о том, что Украина подписывает капитуляцию. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.

Важно Осторожно, ИПСО: как распознать и противостоять российским гибридным угрозам

"Подписываем кОпитуляцию": как россияне пытаются напугать киевлян

Звонившие люди представляются по-разному, например полицией или представителями власти. Самозванцы говорят киевлянам запасаться дровами и продуктами. Мол, не будет ни света, ни газа, ни воды. И все потому, что Украина вроде бы будет "подписывать капитуляцию".

На аудиозаписи, предоставленной редакции 24 канала, записан один из таких телефонных звонков. Все началось с того, что мужчине позвонил некий "отдел безопасности национализированных банков Украины" (такого даже не существует), где бот с голосом женщины сообщил, что карточно-расчетный счет был приостановлен в работе. Для разьяснения ситуации бот предложил соединиться с оператором, нажав 1.

Мужчина нажал 1. Когда на связь вышел оператор, он представился очень неразборчиво. Из того, что удалось понять – Пописак Андрей Николаевич. Когда мужчина попросил повторить, кто на линии, ведь ничего не разобрать, неизвестный сразу начал говорить безграмотным украинским: "запасайтесь дровами, углем, потому что подписываем кОпитуляцию". Также незнакомец подчеркнул, что "не будет ни света, ничего" и еще раз повторил, что Украина якобы подписывает "кОпитуляцию". Самозванец сразу бросил трубку, когда у него спросили, кто именно это звонит.

Слушайте аудиозапись разговора:

Внимание – это ИПСО

Подчеркиваем, что Украина не собирается капитулировать. Это очередная информационно-психологическая спецоперация, то есть ИПСО от россиян. Это делается для того, чтобы испугать украинцев и подорвать доверие к власти.

Напомним, что с помощью своих ботов враг часто распространяет в соцсетях информацию в стиле "нас сливают". А количество российских новостей в стиле "Зеленский сбежал из Украины" от 24 февраля уже даже трудно подсчитать.