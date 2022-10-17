Жителів столиці тероризують дзвінками й намагаються налякати розповідями про те, що Україна буде підписувати капітуляцію. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.

Важливо Обережно, ІПСО: як розпізнати та протистояти російським гібридним загрозам

"Підписуємо кОпітуляцію": як росіяни намагаються налякати киян

Люди, які телефонують, представляються по-різному, до прикладу поліцією чи представниками влади. Самозванці кажуть киянам запасатися дровами та продуктами. Мовляв, не буде ні світла, ні газу, ні води. І все через те, що Україна начебто буде "підписувати капітуляцію".

На аудіозаписі, який надали редакції 24 каналу, записаний один з таких телефонних дзвінків. Все почалося з того, що до чоловіка зателефонував такий собі "відділ безпеки націоналізованих банків України" (такого навіть не існує), де бот з голосом жінки повідомив, що картково-розрахунковий рахунок було призупинено в роботі. Для з'ясування ситуації бот запропонував з'єднатись з оператором, натиснувши 1.

Чоловік натиснув 1. Коли на зв'язок вийшов оператор, він представився дуже нерозбірливо. З того, що вдалось зрозуміти – Пописак Андрій Миколайович. Коли чоловік попросив повторити, хто на лінії, адже нічого не розібрати, невідомий одразу почав говорити безграмотною українською: "запасайтесь дровами, вуглем, тому що підписуємо кОпітуляцію". Також незнайомець наголосив, що "не буде ні світла, нічого" й ще раз повторив, що Україна нібито підписує "кОпітуляцію". Самозванець одразу кинув слухавку, коли у нього запитали, хто це телефонує.

Слухайте аудіозапис розмови:

Увага – це ІПСО

Наголошуємо, що Україна не збирається капітулювати. Це чергова інформаційно-психологічна спецоперація, тобто ІПСО, від росіян. Це робиться для того, щоб налякати українців й похитнути довіру до влади.

Нагадаємо, що за допомогою своїх ботів ворог часто поширює в соцмережах інформацію у стилі "нас зливають". А кількість російських новин в стилі "Зеленський втік з України" від 24 лютого вже навіть важко буде підрахувати.