Опасным является то, что Трамп может рассказать о своих планах окончания войны, чем российский диктатор может воспользоваться определенным образом. Об этом 24 Каналу рассказал профессор экономики университета Кейс Вестернс Роман Шеремета, отметив, что он может также разоблачить детали поставки военной помощи Украине.

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Почему разговор между Путиным и Трампом опасен для Украины

По мнению профессора экономики, Путин имеет прямой выход к Трампу и может ему позвонить. Однако пока Трамп еще не является президентом США, поэтому именно он имеет больше возможностей на такие косвенные разговоры именно сейчас. Когда же он станет президентом, все разговоры, поскольку они официальные, будут записаны.

Я уверен, что такой разговор состоится до того, как Трамп придет в Белый дом,

– заметил Шеремета.

Опасность заключается в том, что Трамп может рассказать Путину свое видение окончания войны. Он может сказать, что когда начнутся официальные переговоры между Украиной и Россией, войну останавливают на той линии разграничения, которая есть в этот момент.

И тогда Путин просто идет ва-банк, бросает все, что у него есть на некий марш на 2 – 3 недели. Он бросает все ресурсы и бьет по всем линиям фронта, несмотря на потери, ведь знает, что то, что он может захватить до начала переговоров – это и останется у него,

– объяснил профессор экономики.

Кроме того, Трамп в таком разговоре может рассказать, как он планирует оказывать помощь Украине и в каком количестве. Ведь он обязательно будет говорить с российским диктатором с позиции силы и может таким образом ему угрожать.

Любая дискуссия в данном случае приведет к ослаблению украинской позиции на переговорах и усилению позиции России. Лучше всего было бы, если бы Трамп вообще ничего не говорил Путину о его планах по окончанию войны и дал такое предложение, когда уже станет президентом,

– добавил Шеремета.

К слову, Путин заявил, что готов к разговору с Трампом и даже может самостоятельно позвонить ему. В то же время Трамп также заявил, что не исключает возможности телефонного звонка с российским диктатором.