Позывной "Куля": на Донбассе трагически погиб украинский военный

11 октября погиб украинский военный командир инженерно-саперного взвода, прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич (позывной "Куля"). 8 октября он получил ранения из-за взрыва мины.

Вячеслав Кубрак умер в Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова. Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирал Михаила Белинского.

Важно: Боевые потери на Донбассе: сколько украинских героев погибло в сентябре

Отметим, что 4 июня 2015 года Вячеслав Кубрак стал одним из первых бойцов украинской армии, удостоен звания "Народный Герой Украины".

Штаб ООС сообщал, что в течение суток 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Стоит знать: Танки и "Грады": какое оружие держат оккупанты в аэропорту Луганска

Сколько украинских воинов погибло в сентябре? Так называемое "перемирие" на Донбассе началось 21 июля. И согласно его условиям, как украинские воины, так и боевики должны обоюдно прекратить вести огонь из любых видов вооружения.



Однако, в течение сентября Украина потеряла минимум 14 героев-защитников. Самый старший из погибших был отцом четырех детей, самый младший недавно встретил свое 21-летие.