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      Позывной "Куля": на Донбассе трагически погиб украинский военный

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      Кубрак Вячеслав
      Кубрак Вячеслав / veterano.com.ua

      11 октября погиб украинский военный командир инженерно-саперного взвода, прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич (позывной "Куля"). 8 октября он получил ранения из-за взрыва мины.

      Вячеслав Кубрак умер в Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова. Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирал Михаила Белинского.

      Важно: Боевые потери на Донбассе: сколько украинских героев погибло в сентябре

      Отметим, что 4 июня 2015 года Вячеслав Кубрак стал одним из первых бойцов украинской армии, удостоен звания "Народный Герой Украины".

      Штаб ООС сообщал, что в течение суток 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

      Стоит знать: Танки и "Грады": какое оружие держат оккупанты в аэропорту Луганска

      Сколько украинских воинов погибло в сентябре? Так называемое "перемирие" на Донбассе началось 21 июля. И согласно его условиям, как украинские воины, так и боевики должны обоюдно прекратить вести огонь из любых видов вооружения.

      Однако, в течение сентября Украина потеряла минимум 14 героев-защитников. Самый старший из погибших был отцом четырех детей, самый младший недавно встретил свое 21-летие.

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Потери
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