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      Позивний "Куля": на Донбасі трагічно загинув український військовий

      1751 Читать новость на русском
      Кубрак В'ячеслав
      Кубрак В'ячеслав / veterano.com.ua

      11 жовтня загинув український військовий командир інженерно-саперного взводу, прапорщик Кубрак В'ячеслав Анатолійович (позивний "Куля"). 8 жовтня він отримав поранення через вибух міни.

      В'ячеслав Кубрак помер у Дніпровській обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Про це повідомила 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

      Важливо: Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні

      Три доби лікарі боролися за його життя, проте смерть виявилась сильнішою,
      – повідомили побратими загиблого вйськового.

      Відзначимо, що 4 червня 2015 року В'ячеслав Кубрак став одним із перших бійців української армії, удостоєний звання "Народний Герой України".

      Штаб ООС повідомляв, що упродовж доби 10 жовтня, збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

      Варто знати: Танки і "Гради": яку зброю тримають окупанти в аеропорту Луганська

      Скільки українських воїнів загинуло у вересні? Так зване "перемир'я" на Донбасі розпочалося 21 липня. І відповідно до його умов, як українські воїни, так і бойовики повинні обопільно припинити вести вогонь з будь-яких видів озброєння.

      Однак      , упродовж вересня Україна втратила щонайменше 14 героїв-захисниківНайстарший із загиблих був батьком чотирьох дітей, наймолодший нещодавно зустрів своє 21-річчя.

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
      13536
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Втрати
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