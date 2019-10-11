Позивний "Куля": на Донбасі трагічно загинув український військовий

11 жовтня загинув український військовий командир інженерно-саперного взводу, прапорщик Кубрак В'ячеслав Анатолійович (позивний "Куля"). 8 жовтня він отримав поранення через вибух міни.

В'ячеслав Кубрак помер у Дніпровській обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Про це повідомила 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

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Три доби лікарі боролися за його життя, проте смерть виявилась сильнішою,

– повідомили побратими загиблого вйськового.

Відзначимо, що 4 червня 2015 року В'ячеслав Кубрак став одним із перших бійців української армії, удостоєний звання "Народний Герой України".

Штаб ООС повідомляв, що упродовж доби 10 жовтня, збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

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Скільки українських воїнів загинуло у вересні? Так зване "перемир'я" на Донбасі розпочалося 21 липня. І відповідно до його умов, як українські воїни, так і бойовики повинні обопільно припинити вести вогонь з будь-яких видів озброєння.



Однак, упродовж вересня Україна втратила щонайменше 14 героїв-захисників. Найстарший із загиблих був батьком чотирьох дітей, наймолодший нещодавно зустрів своє 21-річчя.