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      Танки і "Гради": яку зброю тримають окупанти в аеропорту Луганська

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      Окупанти тримають на Донбасі важке озброєння
      Окупанти тримають на Донбасі важке озброєння / Ілюстративне фото

      Підконтрольні Росії бойовики тримають на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Луганськ" важке озброєння. За даними ОБСЄ, воно розміщене з порушенням Мінських домовленостей.

      Десятки одиниць зброї, що розміщені з порушенням відповідних ліній відведення на Луганщині, патруль виявив 28 вересня, йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

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      Так, на території зруйнованого аеропорту "Луганськ" бойовики тримають:

      • 7 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметрів,
      • 1 самохідну гаубицю 2С3 "Акація"  калібру 152 міліметрів,
      • 7 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібру 122 міліметрів,
      • 7 буксируваних гаубиць 2А65 "МстаБ" калібру 152 міліметрів,
      • 11 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба" калібру 122 міліметрів,
      • 1 протитанкову гармату БС-3 калібру 100 міліметрів,
      • 3 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 міліметрів,
      • 7 зенітно-ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10",
      • 22 танки.

      Загалом ОБСЄ протягом вихідних 28-29 вересня зафіксувала на окупованому Донбасі 39 одиниць озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення. Ще 33 одиниці були розміщені за відповідними лініями відведення, однак поза місцями зберігання.

      Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.

      Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.

      Окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони  Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Війна на Донбасі Зброя Новини України Проросійські бойовики Новини Луганська ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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