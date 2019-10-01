Танки і "Гради": яку зброю тримають окупанти в аеропорту Луганська

Підконтрольні Росії бойовики тримають на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Луганськ" важке озброєння. За даними ОБСЄ, воно розміщене з порушенням Мінських домовленостей.

Десятки одиниць зброї, що розміщені з порушенням відповідних ліній відведення на Луганщині, патруль виявив 28 вересня, йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

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Так, на території зруйнованого аеропорту "Луганськ" бойовики тримають:

7 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметрів,

1 самохідну гаубицю 2С3 "Акація" калібру 152 міліметрів,

7 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібру 122 міліметрів,

7 буксируваних гаубиць 2А65 "МстаБ" калібру 152 міліметрів,

11 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба" калібру 122 міліметрів,

1 протитанкову гармату БС-3 калібру 100 міліметрів,

3 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 міліметрів,

7 зенітно-ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10",

22 танки.

Загалом ОБСЄ протягом вихідних 28-29 вересня зафіксувала на окупованому Донбасі 39 одиниць озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення. Ще 33 одиниці були розміщені за відповідними лініями відведення, однак поза місцями зберігання.

Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу