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      Танки и "Грады": какое оружие держат оккупанты в аэропорту Луганска

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      Оккупанты держат на Донбассе тяжелое вооружение
      Оккупанты держат на Донбассе тяжелое вооружение / Иллюстративное фото

      Подконтрольные России боевики держат на территории разрушенного международного аэропорта "Луганск" тяжелое вооружение. По данным ОБСЕ, оно размещено с нарушением Минских договоренностей.

      Десятки единиц оружия, размещенные с нарушением соответствующих линий отвода на Луганщине, патруль обнаружил 28 сентября, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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      Так, на территории разрушенного аэропорта "Луганск" боевики держат:

      • 7 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметров,
      • 1 самоходную гаубицу 2С3 "Акация" калибра 152 миллиметров,
      • 7 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметров,
      • 7 буксируемых гаубиц 2А65 "МстаБ" калибра 152 миллиметров,
      • 11 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка" калибра 122 миллиметров,
      • 1 противотанковую пушку БС-3 калибра 100 миллиметров,
      • 3 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 миллиметров,
      • 7 зенитно-ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10",
      • 22 танка.

      В целом ОБСЕ в течение выходных 28-29 сентября зафиксировала на оккупированном Донбассе 39 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отвода. Еще 33 единицы были размещены по соответствующим линиям отвода, однако вне мест хранения.

      Какие силы удерживает Россия на границе с Украиной?​
      Россия удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.

      В целом вдоль государственной границы Украины в Ростовской области РФ размещено более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.

      Окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Новости Луганска Оружие Пророссийские боевики
      Источник: 24 канал
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