Танки и "Грады": какое оружие держат оккупанты в аэропорту Луганска

Подконтрольные России боевики держат на территории разрушенного международного аэропорта "Луганск" тяжелое вооружение. По данным ОБСЕ, оно размещено с нарушением Минских договоренностей.

Десятки единиц оружия, размещенные с нарушением соответствующих линий отвода на Луганщине, патруль обнаружил 28 сентября, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Так, на территории разрушенного аэропорта "Луганск" боевики держат:

7 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметров,

1 самоходную гаубицу 2С3 "Акация" калибра 152 миллиметров,

7 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметров,

7 буксируемых гаубиц 2А65 "МстаБ" калибра 152 миллиметров,

11 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка" калибра 122 миллиметров,

1 противотанковую пушку БС-3 калибра 100 миллиметров,

3 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 миллиметров,

7 зенитно-ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10",

22 танка.

В целом ОБСЕ в течение выходных 28-29 сентября зафиксировала на оккупированном Донбассе 39 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отвода. Еще 33 единицы были размещены по соответствующим линиям отвода, однако вне мест хранения.

Какие силы удерживает Россия на границе с Украиной?​

Россия удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.



В целом вдоль государственной границы Украины в Ростовской области РФ размещено более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала