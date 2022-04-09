Граждане Чешской Республики также устроили акцию в поддержку Украины.
Главное Зверства россиян в Харьковской области, сожжение тел в крематориях в Мариуполе: основное за 45 день войны
В Праге прошла акция в поддержку Украины
Так, в Праге около 50 человек изобразили убитых в Буче – они легли на землю прямо посреди улицы перед посольством РФ. Чтобы ярче показать картины зверств в Буче, они облили улицы "кровью", которая якобы течет из "трупов". течет из "трупов".
В Праге активисты акции изобразили убитых в Буче / Фото с телеграмм-канала "Труха"
В Праге прошла акция в поддержку Украины / Фото с телеграммы "Труха"
В Праге активисты акции изобразили убитых в Буче / Фото с телеграмм-канала "Труха"
Заметим, ранее таким способом продемонстрировал действия России в Буче активист в Москве – он лег на земле со связанными руками белой лентой.