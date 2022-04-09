Громадяни Чеської Республіки також влаштували акцію на підтримку України.

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У Празі відбулася акція на підтримку України

Так, у Празі близько 50 людей зобразили вбитих у Бучі – вони лягли на землю прямо посеред вулиці перед посольством РФ.

Щоб яскравіше показати картини звірств у Бучі, вони облили вулиці "кров'ю", які нібито течуть з "трупів".



У Празі активісти акції зобразили вбитих у Бучі / Фото з телеграм-каналу "Труха"



У Празі відбулася акція на підтримку України / Фото з телеграму "Труха"



У Празі активісти акції зобразили вбитих у Бучі / Фото з телеграм-каналу "Труха"

Зауважимо, раніше у подібний спосіб продемонстрував дії Росії у Бучі активіст у Москві – активіст ліг на землі зі зв'язаними руками білою стрічкою.